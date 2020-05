A Secretaria Estadual da Saúde (SES) anunciou no domingo que reabriu a Unidade de Terapia Intensiva I do Hospital Regional de Araguaína (HRA) após todos os pacientes da unidade terem se submetido aos testes para Covid-19 e tiveram os resultados negativos.

A Unidade de Terapia Intensiva I do Hospital Regional de Araguaína (HRA) estava fechada pela direção do hospital, por tempo indeterminado, após a suspeita de contaminação por covid-19 de uma servidora, lotada no setor, em escala regular de serviço. A servidora está afastada desde a suspeita de estar com a doença causada pelo novo coronavírus.

O ambulatório do hospital, porém, só deve ser retomado durante a semana. O fluxo do ambulatório está suspenso temporariamente por suspeita da doença em profissional que atua no

ambiente. “Com resultado negativo, será possível retomar o atendimento com segurança aos pacientes e demais profissionais”, afirma a SES.

Araguaína é o epicentro da Covid-19 no Tocantins e alcançou 98 casos confirmados no domingo, à frente de Palmas, com 83. O Tocantins soma 246 casos, 5 mortes, 33 casos recuperados e 209 pacientes ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar.