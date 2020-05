Começa a valer a partir da próxima segunda-feira, 4, o uso obrigatório de máscara em Palmas. A medida vale de obrigatoriedade publicada no decreto Nº 1.884, assinado pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), vale para quem circula em espaços públicos, estabelecimentos públicos e privados. Também será obrigatório no transporte coletivo, transporte individual, táxis ou por aplicativos.

Conforme o documento, a pessoa que for pega sem o equipamento será multado em R$ 80,00, além de ser punido com a "retirada do espaço público, que poderá ser espontânea ou, em caso de resistência, coercitiva pela autoridade pública”. No caso dos donos de estabelecimentos privados ou veículo de transporte de passageiros, a multa é de R$ 160,00 por pessoa. Em caso de reincidência, o decreto prevê perda do alvará ou licença de funcionamento.

A recomendação da Prefeitura de Palmas é para que a população adote máscaras caseiras, reutilizáveis e de tecido dupla face. Um dos cuidados com os itens é que devem ser retirados apenas pelos ajustes laterais, não levar as mãos ao rosto, trocar sempre que estiverem com sujidades, saturadas por saliva, ou contaminada, devendo imediatamente lavar com água e sabão, secar e passar a ferro. Também é importante guardar em saquinhos de plástico transparente perfurados, de forma que a máscara esteja arejada, devendo-se guardar em local seguro.

Araguaína e Gurupi

As administrações de Araguaína e de Gurupi, as maiores cidades do Norte e Sul do Estado, respectivamente, também já tornaram o uso do equipamento obrigatório para toda a população que precisar deixar suas residências e sair às ruas.

A cidade de Araguaína, inclusive, foi à primeira do Tocantins a adotar a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória em ambientes públicos ou de livre acesso. Válida desde do dia 17 de abril a multa para quem não usar é de R$ 50,00, em caso de reincidência o valor sobe para R$ 100,00, além de responsabilização por ordem e a saúde pública.

Já em Gurupi, a medida está válida desde a última segunda-feira, 27. O item é obrigatório para o ingresso de pessoas nos órgãos e entidades mantidas direta ou indiretamente pelo Poder Público, inclusive em relação às concessionárias de serviço público, comércio, supermercados, bancos e lotéricas.

A medida de uso do obrigatório das máscaras, conforme o Decreto Nº 557/2020, se estende aos servidores dos órgãos e entidades públicas e aos empregados e clientes dos estabelecimentos cujo funcionamento está autorizado. Ambas as gestões municipais alertam que as máscaras devem cobrir boca e nariz.

Tocantins

O governo do Estado baixou decreto que recomenda o uso de máscaras, observando as orientações gerais de saúde e com distanciamento social, e para toda a população usar sempre que sair de casa.

Confira as mais de 50 cidades que já tornaram o uso obrigatório