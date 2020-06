As cidades de Palmas e Araguaína contam, além dos hospitais estaduais públicos e os privados, com estruturas em suas Unidades de Pronto Atendimento de Palmas (UPAs) especificas para atender os pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19. Na Capital, as unidades têm alas específicas para atender pacientes moderados e graves com a doença, já Araguaína inaugura e inicia o atendimento na quarta unidade de referência para a infecção.

Palmas

Conforme a gestão palmense, implantadas no dia 20 de maio, as alas para tratamento nas UPAs Norte e Sul já atenderam pelo menos 52 pacientes infectados pela doença, uma média quatro pacientes moderados ou graves por dia. Os números da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), mostram que nesta terça-feira, 2, há dois pacientes na ala Covid-19 da UPA Norte e um na UPA Sul.

No setor, são atendidos os pacientes com síndromes gripais com tosse, coriza, dor de garganta, dores no corpo em geral, dor de cabeça, febre moderada, pressão baixa e desconforto respiratório, considerados moderados. Nos casos graves, são considerados também febre alta e taquicardia.

Essas alas são dotadas de uma estrutura que separa os pacientes sintomáticos para Covid-19 de pacientes acometidos com outra doença. Esses setores ainda têm acesso restrito apenas a funcionários escalados, não sendo permitidas visitas, nem circulação de pessoas não autorizadas, somente em caso de necessidade de algum suporte profissional.

Segundo a Semus, as alas das UPAs contam com leitos específicos para Covid-19, sendo na UPA Norte 12 leitos, 10 na ala e dois no isolamento. Na UPA Sul são nove leitos, sete na ala e dois no isolamento. Esses leitos são equipados com eletrocardiograma, oxímetro, ventiladores mecânicos, desfibrilador, bombas de infusão, aspirador portátil e carrinho de emergência.

Também existe um quarto de repouso para os profissionais de saúde, um refeitório e um posto médico e de enfermagem. Cada ala possui um médico, um enfermeiro e três técnicos em enfermagem, entretanto esse quantitativo de profissionais pode ser alterado de acordo com a gravidade dos casos e o tempo de permanência do paciente na Ala.

Para a criação dessas alas, as UPAs passaram por alterações estruturais e barreiras com divisórias para evitar a circulação de pessoas na área de atendimento foram criadas.

Araguaína

Já a Prefeitura de Araguaína anunciou que a partir dessa quarta-feira, 3, passa a atender aos pacientes com sintomas leve de Covid-19 a Unidade Básica de Saúde Dr. Raimundo Gomes Marinho, no Setor Maracanã. Essa unidade foi preparada para atender exclusivamente esses pacientes e é a quarta na cidade, as demais unidades são nos setores Couto Magalhães, Alto Bonito e Bairro JK.

Conforme a gestão municipal, a unidade é implantada com o objetivo de evitar que pacientes com sintomas leves da doença procurem a Unidade de Pronto Atendimento, que tem como prioridade o atendimento de casos moderados e graves.

Assim como as demais, a Unidade terá capacidade de atendimento médio diário de 80 pacientes, com atendimento das 7 às 19 horas. A equipe é formada por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, farmacêuticos e auxiliares de limpeza.

Já os moradores cadastrados na UBS Dr. Raimundo Gomes Marinho receberão atendimento em outras unidades próximas para os demais serviços ofertados pela saúde municipal.

Na cidade, os pacientes que apresentam febre até 38 graus, dor de garganta, coriza e perda de paladar e olfato, caracterizam os sintomas leves podem procurar uma das quatro unidades. Já sintomas como febre acima dos 38 graus, tosse com ou sem catarro, dor no peito e nas costas, dor de cabeça, dificuldade para respirar e cansaço, caracterizam os casos moderados a graves a orientação é procurar a UPA no setor Araguaína Sul.