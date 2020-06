Vida Urbana Universidade Federal vai implantar energia solar em seis câmpus em agosto Contrato de R$ 2,9 milhões prevê instalação de 2.240 painéis fotovoltaicos de 330 W cada e economia anual de R$ 583.982,78

Com um contrato no valor de R$ 2.991.697,60, distribuído aos seis câmpus, com a Ownergy Soluções e Instalações Eco Eficientes, a Universidade Federal do Tocantins vai instalar em agosto sistema de energia solar nos seis câmpus do Tocantins Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Porto Nacional e Tocantinópolis. As unidades receberam as placas neste mês de ...