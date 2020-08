Vida Urbana Unitins tem 50 vagas remanescentes em edital de repescagem do Vestibular Sisu 2020/2 Matrículas seguem até a próxima quinta-feira, 27, das vagas para Palmas e Paraíso do Tocantins

Segue até a próxima quinta-feira, 27, o período das matrículas para as 50 vagas em cursos de graduação do edital de repescagem do Vestibular Sisu 2020/2 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Esse processo visa a seleção para o segundo semestre e vagas nos Câmpus Palmas e Paraíso do Tocantins. Segundo a Unitins, a convocação dos candidatos selecionad...