Vida Urbana Unitins recebe 7,5 mil inscrições para o primeiro vestibular de medicina São ofertadas 40 vagas, das quais 50% são reservadas para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) registrou 7.499 inscrições confirmadas para o primeiro vestibular do curso de Medicina, que será ofertado no Câmpus Augustinópolis .A lista preliminar divulgada pela instituição na noite desta quarta-feira, 18, e a definitiva será publicada na próxima semana, na segunda-feira, 23, já os locais de prova devem ser divulgados n...