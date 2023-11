A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou no final da tarde de segunda-feira, 27, os locais de prova para o Vestibular 2024/1. As provas serão aplicadas no domingo, 3, a partir das 8h.

Conforme o edital, no dia de aplicação das provas, os candidatos devem apresentar documento de identificação oficial com foto e, preferencialmente, cartão de confirmação de inscrição, além de caneta azul ou preta de material transparente. A universidade também recomenda que os candidatos se atentem aos documentos de identificação permitidos, além de outras orientações que constam no edital.

Os portões dos locais de aplicação abrem pontualmente às 8h (horário de Brasília) e fecham às 13h.

No total são ofertadas 680 vagas divididas entre os 17 cursos de graduação presenciais ofertados pela instituição em seus cinco câmpus.

A publicação do gabarito preliminar está prevista para o dia 4 de dezembro a partir das 19h. A divulgação do resultado definitivo ocorrerá no dia 20 do mesmo mês, a partir das 19h no site da Unitins.

Todos os 680 candidatos aprovados iniciarão as aulas no dia 2 de fevereiro de 2024, conforme calendário acadêmico da universidade.

Para mais informações acesse aqui

Cursos

Câmpus Araguatins – Letras e Pedagogia;

Câmpus Augustinópolis – Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Medicina;

Câmpus Dianópolis – Administração, Ciências Contábeis e Direito;

Câmpus Palmas – Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação;

Câmpus Paraíso – Ciências Contábeis, Direito e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

Confira os locais de prova