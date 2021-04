Vida Urbana Unirg terá vestibular no dia 2 de maio e prova presencial gera preocupação devido à pandemia Unirg informou que o cronograma do vestibular para o curso de medicina em Paraíso do Tocantins não será alterado e que seguirá todos os protocolos de segurança indicados pelos órgãos de saúde

Está marcado para o próximo dia 2 de maio o processo seletivo para o curso de medicina da Universidade de Gurupi (Unirg) em Paraíso do Tocantins, distante 60 km de Palmas. A instituição fará a aplicação das provas de forma presencial, mesmo com as orientações para a suspensão de eventos e aglomerações para evitar o aumento das taxas de contaminação da Covid-19. A report...