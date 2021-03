Vida Urbana Unidades sentinelas em Palmas estarão abertas neste feriado de São José De acordo com a Secretaria Municipal da saúde, essas unidades também funcionarão neste final de semana, das 7h às 19 horas, e atenderão pessoas de qualquer área de abrangência

Essas unidades também funcionarão no final de semana, das 7h às 19 horas, e atenderão pessoas de qualquer área de abrangência Quatro unidades sentinelas da Capital estarão abertas nesta sexta-feira, 19, feriado de São José, padroeiro de Palmas. São elas as Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arno 61 (503 Norte); Eugênio Pinheiro, localizada no jardim Aureny I; Taq...