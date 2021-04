Vida Urbana Unidades de saúde serão abertas nos sábados para atendimento ao publico com suspeita de Covid Prefeitura da cidade afirma que o objetivo é é dividir o atendimento entre os casos graves e leves

A população de Araguaína, norte do Estado, que sentir sintomas gripais podem procurar as Unidades Básicas de Referência neste sábado, das 8 às 16 horas. Conforme a prefeitura da cidade, o atendimento será na UBS Dr. Raimundo Gomes Marinho, no Bairro Maracanã; já no dia 10, a UBS Albeny Soares, no Setor Couto Magalhães; no dia 17 o plantão volta para o UBS José R...