A unidade do Departamento Trânsito do Tocantins (Detran) em Formoso do Araguaia ficará fechada a partir desta quinta-feira, 13, por um período de quatro dias. O fechamento do local ocorre devido a suspeita de contaminação de funcionários da unidade com a Covid-19.

A Circunscrição Regional de Trânsito de Formoso do Araguaia conta com quatro funcionários, sendo que todos relataram contato com pessoas contaminadas e dois apresentaram sintomas da Covid-19. A previsão é que as atividades voltem ao normal após avaliação e liberação dos servidores pela equipe médica do município.

O Detran orienta a população que necessite de atendimento neste período agende com uma das Ciretran mais próximas em Gurupi, Alvorada, Araguaçu e Figueirópolis.

Conforme o Detran, as providências sanitárias, conforme orienta o Ministério da Saúde (MS) e a Secretaria Estadual de Saúde (SES), estão sendo adotadas. O órgão afirma que vem cumprindo todas as recomendações como uso de máscaras e protocolos de higienização de mãos e do local de atendimento já haviam sido tomadas pela gestão estadual.