Vida Urbana Unidade do Colégio Militar em Guaraí está com mais de 50% das obras concluídas Unidade de ensino recebe reforma na estrutura já existente, além de ampliação em salas, refeitórios, auditório e até mesmo paisagismo

As obras de reforma e ampliação do Colégio Militar, em Guaraí, estão 56,46% concluídas, conforme a Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc). Em execução, os trabalhos são realizados com recursos do Programa Estrada do Conhecimento (PEC) na unidade que funcionava as instalações do antigo Colégio Estadual Anaides Brito Miranda. Conforme a Seduc, são de...