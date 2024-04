Vida Urbana Uma vítima de acidente envolvendo três carros continua internada e três recebem alta Entre as cinco pessoas que ficaram feridas, quatro foram internadas Hospital Regional de Araguaína. Uma motorista que teve lesões leves disse à polícia que iria para uma Unidade de Pronto Atendimento

Entre as quatro vítimas do acidente que ocorreu no distrito de Bielândia, em Filadélfia, atendidas no HRA, apenas uma continua internada. As informações são da Secretaria de Estado da Saúde (SES). A nota divulgada nesta segunda-feira (22) pela pasta, não divulgou a identidade da vítima, que segue internada para os cuidados que o quadro clínico neces...