A Prefeitura de Paraíso do Tocantins, divulgou nesta quinta-feira, as imagens de serviços de infraestrutura para preservar uma cajazeira, árvore frutífera típica de região norte do país, mantida no centro de rolagem da avenida Piracicaba, no Jardim Paulista, recém asfaltada. Para evitar acidentes, o município instalou lombadas, sinalizador e um canteiro protetor em torno da árvore.

De acordo com as informações, a ação é das secretarias municipais de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. Os órgãos decidiram mudar a obra de pavimentação asfáltica para preservar à árvore, que tem em torno de 30 anos, segundo estimativa do engenheiro ambiental, Thales Dellano.

Dellano chegou a revelar a ação sobre a árvore no Twitter, durante interação feita no dia 12 de julho. A foto mostrava a avenida recém-inaugurada e a árvore ainda sem os equipamentos de proteção.

Sensacional. Faltou só um canteiro com terra em volta dela e barras de proteção. — lailtoncosta (@LailtonCosta) July 12, 2020

Nas imagens divulgadas na quinta-feira, aparecem lombadas, sinalização horizontal e um canteiro de proteção, com sinalização, que receberá flores. “A preservação ambiental e o tratamento urbanístico foram aplicados no traçado da avenida Piracicaba – Jardim Paulista, pensando também na segurança da via”, diz a prefeitura, em nota ao JTo.

O setor Jardim Paulista foi loteado há 44 anos, em fevereiro de 1976, e segundo a prefeitura quando a avenida foi aberta, a árvore já existia e passou a serviu de referência para localização: “a rua do pé de cajá”.

De acordo com a Prefeitura a população da região também é favorável à manutenção da cajazeira e protegê-la.