Vida Urbana UFT será contratada para realizar concurso da educação de Palmas com 2,2 mil vagas De acordo com o documento serão 1.488 vagas de nível superior imediatas e 814 para cadastro reserva. Para nível médio serão 770 vagas imediatas e 380 cadastro de reserva

