Vida Urbana UFT publica 2ª chamada do PSC 2021/2 com matrículas na segunda e terça-feira As vagas são para cursos nos câmpus de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas e Porto Nacional

A Universidade Federal do Tocantins publicou a segunda chamada do Processo Seletivo Complementar (PSC) - 2021/2 com vagas para cursos nos câmpus de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas e Porto Nacional. Esses candidatos classificados estão convocados a realizarem a matrícula na próxima segunda-feira, 9, e terça-feira, 18. Conforme a Universidade, a matr...