Vida Urbana UFT prorroga prazo para alunos apresentarem comprovante de vacinação O prazo para apresentar o documento terminaria nesta quarta-feira e agora pode ser até domingo, 6. Documento deve ser enviado através do Sistema Integrado de Suporte à Matrícula (Sisma)

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) prorrogou, até o próximo domingo, 6 de março, a apresentação do passaporte vacinal de estudantes. O comunicado foi feito nesta quarta-feira, 2, pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) no site da instituição. A Prograd ressalta, no comunicado, que os estudantes aprovados na chamada regular do SiSU 2022/1 deverão aguard...