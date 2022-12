Vida Urbana UFT prevê remanejamento após bloqueio, mas descarta paralisação de atividades MEC afirma que vai avaliar alternativas à bloqueio, mas não detalhou ações em andamento, nem de quanto será o bloqueio nas universidades e institutos federais

O novo bloqueio no orçamento na área da educação, divulgado pelas entidades ligadas à educação superior na segunda-feira, 28, estimam R$ 244 milhões de corte nas verbas das universidades e institutos federais do país. O Ministério da Educação (MEC) divulgou em nota na segunda-feira, 28, ter recebido notificação do Ministério da Economia a respeito dos bloque...