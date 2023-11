A Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu edital para o processo seletivo por análise curricular e entrevista que oferta 30 vagas para o curso presencial de licenciatura em Letras–Libras, no Câmpus de Porto Nacional.

Conforme o edital, as inscrições começam no dia 11 de dezembro, a partir das 9h, e seguem até o dia 8 de janeiro, pelo site da Copese. O valor da taxa de inscrição custa R$ 60 reais.

O curso é destinado aos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou que tenham obtido certificado de conclusão no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA); ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino.

Ainda segundo o edital, a publicação do resultado provisório da etapa I está prevista para ser divulgada no dia 22 de janeiro, a partir das 17h.

O resultado definitivo da etapa I ocorrerá no dia 29, na mesma data haverá a publicação da convocatória com data e horário para entrevista para a etapa II.

Nos dias 1, 2 e 5, de fevereiro ocorre a etapa II, com a entrevista realizada por banca avaliadora, por meio da plataforma Google Meet ou outra a ser definida pela banca examinadora e informada aos candidatos.

No dia 15 do mesmo mês, haverá a publicação do resultado definitivo da etapa II. A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 16 de fevereiro.