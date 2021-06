Vida Urbana UFT lança edital de concurso para professor efetivo com 14 vagas em quatro câmpus Vagas são para cursos em Araguaína, Arraias, Gurupi e Palmas

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou um edital de concurso para professor efetivo com 14 vagas nos câmpus de Araguaína, Arraias, Gurupi e Palmas. O documento prevê remuneração que varia de R$ 2.688,95 a 10.074,18, que depende da titulação e carga horária de trabalho. Conforme a UFT, as vagas são distribuídas entre os cursos de graduação em Fís...