Redação Jornal do Tocantins

O Programa de Pós-Graduação de Biodiversidade, Ecologia e Conservação (PPGBec), da Universidade Federal do Tocantins, câmpus de Porto Nacional está com inscrições abertas para o curso de mestrado em Biodiversidade, Ecologia e Conservação para ingresso no semestre 2024/1. Ao todo são ofertadas 17 vagas.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 31 de outubro por meio do link.

De acordo com o edital, o curso possui área de concentração em Biodiversidade, Ecologia e Conservação, e compreende três linhas de pesquisas: I Biologia e Diversidade, II Conservação e Manejo e III Ecologia de Populações e Comunidade.

Conforme o documento, a avaliação é composta de duas etapas. A etapa I compreende o projeto de pesquisa e entrevista que será de caráter eliminatório e etapa II: avaliação do currículo, de caráter classificatório.

O resultado preliminar está previsto para ocorrer no dia 27 de novembro e o resultado final para o dia 30 do mesmo mês, na página da UFT.

As matrículas poderão ser feitas a partir do dia 1° de março de 2024.