Estão abertas as inscrições para seleção de candidatos para ingresso no mestrado profissional em História das Populações Amazônicas, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Câmpus de Porto Nacional. De acordo com o edital, são oferecidas 18 vagas.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de março, exclusivamente por meio do E-mail: pphispam@uft.edu.br, com o assunto: “inscrição seleção 2024”.

As vagas são destinadas a candidatos diplomados em cursos de licenciatura e bacharelado em história ou áreas afins reconhecidas pelo Ministério da Educação e que atendam às exigências do edital.

Para o pedido de isenção da taxa, o prazo é de 13 a 14 de fevereiro.

As duas linhas de pesquisa do programa são: memórias, patrimônios e organização dos espaços culturais amazônicos, e ensino e fontes das diversidades culturais amazônicas.

Conforme o edital, as linhas de pesquisa têm como objetivo geral a qualificação de profissionais para atuarem em arquivos, museus, bibliotecas públicas, gestores públicos e docentes da educação básica e superior.

A UFT também oferta vagas em duas disciplinas para alunos especiais: História Indígena de Longa Duração no Brasil Central e Fontes históricas para História da Amazônia Legal.

A inscrição deve ser realizada no período de 15 a 20 de fevereiro. Mais informações podem ser conferidas aqui.