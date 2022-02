Vida Urbana UFT e UFNT inscrevem 927 vagas para 49 cursos pelo Sisu 2022/1 a partir desta terça Prazo segue até a sexta-feira com inscrições online; instituições ainda matrícula para segunda chamada de vestibular de 2022/1 e abre prazo para isenção da taxa de 2022/2

Começa nesta terça-feira, 15, e segue até a sexta-feira, 18, o prazo para a adesão ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o semestre 2022/1. No Tocantins, são 927 vagas ofertadas pela Universidade Federal do Tocantins (UFT) e a Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). A UFT ainda faz matrícula para a segunda chamada do vestibular e abre o prazo nesta...