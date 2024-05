Vida Urbana UFT divulga gabarito preliminar do vestibular para o segundo semestre de 2024 Os candidatos têm até esta quarta-feira (22) para apresentar recursos contra as questões da prova e gabarito

O gabarito provisório do vestibular da Universidade Federal do Tocantins (UFT) para o segundo semestre de 2024 foi divulgado. Os cadernos de provas também estão disponíveis. O gabarito foi divulgado nesta segunda-feira (20) pela Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese), banca responsável pelas provas. Acesse aqui para...