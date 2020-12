Vida Urbana UFT divulga cronograma com as datas das colações de grau online dos formados em Palmas Eventos ocorrem em formato digital devido a pandemia da Covid-19

A Universidade Federal do Tocantins divulgou nesta semana as datas das colações de grau online dos estudantes formados nos cursos regulares 2020/1 do Câmpus de Palmas. As cerimônias neste ano serão em formato digital e acontecerão entre os dias 25 de janeiro e 01 de fevereiro de 2021. Conforme a UF, as colações em modo virtual ocorrem para atender às medidas de pre...