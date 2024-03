A Universidade Federal do Tocantins (UFT) divulgou na quarta-feira, 6, a classificação geral da Lista de Espera referente ao processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024. Para acessar a lista de espera acesse aqui

A UFT ressalta que a manifestação da lista de espera consistiu em duas etapas obrigatórias: uma que ocorreu no início de fevereiro e outra no final.

"Ressalta-se que os candidatos que não realizarem a Manifestação de Interesse pela vaga na UFT para os cursos de graduação foram automaticamente eliminados do Processo Seletivo", explicou a assessoria da universidade.

De acordo com o edital, a convocação dos candidatos habilitados na manifestação de interesse, que cumpriram ambas as etapas obrigatórias, se dará em edital próprio, de acordo com a quantidade de vagas não ocupadas no processo seletivo.

Ainda segundo a UFT, a classificação dos candidatos é por nota, no seu curso e modalidade de concorrência de convocação, seguindo as orientações da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, e não por ordem cronológica de manifestação de interesse.

"O edital esclarece ainda, que a classificação da lista de espera após a manifestação tem nomenclaturas próprias para a situação de interesse e situação do processo seletivo, explicando o significado dessas nomenclaturas", ressalta.

As orientações para a classificação são:

• Todos os estudantes preencherem o questionário socioeconômico para a lei de cotas no sistema de inscrição.

• Os estudantes se inscreveram em até duas opções de cursos, escolhendo pelo menos uma modalidade de concorrência do curso escolhido.

• Somente os candidatos inscritos pela lei de cotas, que atendem ao perfil da mesma, poderão ser classificados inicialmente em Ampla Concorrência e depois nas reservas da lei de cotas que seu perfil socioeconômico atenda.

• Terminadas as inscrições, os estudantes são classificados e/ou selecionados conforme a ordem das opções que realizaram.

• Caso classificado dentro do número de vagas da modalidade de concorrência da sua inscrição, o estudante fica selecionado para essa opção.

• Estudantes não selecionados na chamada regular puderam escolher uma opção para lista de espera e poderão vir a ser convocados conforme classificação por nota e modalidade(s) que participem.

Toda a documentação vigente está disponível no site do Sisu e também pode ser encontrada aqui