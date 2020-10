Vida Urbana UFT divulga alunos de baixa renda que vão receber auxílio para compra de notebooks e tablets Segundo G1, também há auxílio para contratar pacotes de dados para acesso à internet. Seleção foi realizada como forma de viabilizar a retomada do ano letivo por meio do ensino remoto; aulas recomeçam na terça-feira, 13

O G1 divulgou que a Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou a lista de estudantes classificados para receber auxílio financeiro para compra de notebooks, tablets ou pacotes de dados para acesso à internet. O edital de seleção foi lançando em agosto como forma de viabilizar a retomada do ano letivo de forma remota durante a pandemia de coronavírus. As aulas na ...