Vida Urbana UFT abre vagas para professor substituto com salário de até R$ 6,3 mil Oportunidades são para Arraias, Miracema, Palmas e Porto Nacional. São oferecidas ainda 4 vagas para cadastro reserva

Começa nesta sexta-feira (17) o período de inscrições do concurso que irá selecionar professores substitutos para a Universidade Federal do Tocantins (UFT). São oferecidas 28 vagas, além de 4 para cadastro reserva, com salários que podem chegar até R$ 6,3 mil. As oportunidades são para Arraias, Miracema, Palmas e Porto Nacional. Para mais informações acesse aqu...