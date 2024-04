Vida Urbana UFT abre inscrições de alunos indígenas para Casa do Estudante Interessados em pleitear vaga na Casa do Estudante Indígena Kranipi, em Palmas, terão até 12 de abril para se inscrever. São ofertadas 10 vagas

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) abriu nesta quinta-feira (4) as inscrições para a seleção de estudantes indígenas interessados em pleitear vaga na Casa do Estudante Indígena Kranipi, em Palmas. Para se inscrever acesse aqui. As inscrições serão exclusivamente online, por meio do sistema CUBO, e estarão disponíveis até às 23h55 do dia 12 de abril. O siste...