Vida Urbana UFT abre edital para o primeiro semestre de 2023 com mais de 900 vagas em 50 cursos de graduação Inscrições iniciam no dia 16 de agosto; a aplicação das provas está prevista para o dia 23 de outubro

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), abriu nesta quarta-feira, 3, o edital de vestibular para o primeiro semestre de 2023 com a oferta de 948 vagas distribuídas entre 50 cursos de graduação. As inscrições começam a partir das 9h do dia 16 de agosto e seguem até as 17h do dia 5 de setembro. A aplicação das provas está prevista para o dia 23 de outubro e a da...