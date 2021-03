Vida Urbana UBS no Sul de Araguaína que atendia casos de Covid-19 retorna com consultas de rotina Consultas serão realizadas com data e hora marcada a partir desta terça-feira

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor Araguaína – Sul, em Araguaína, que estava atuando como referência para o atendimento da Covid-19, voltou a realizar consultas de rotina nesta terça-feira, 16. A unidade retoma as atividades com os serviços do Programa da Saúde da Família a partir do agendamento das consultas médicas, de enfermagem e odontológicas. Já os demais a...