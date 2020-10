Vida Urbana Tribunal Regional Eleitoral empossa juiz José Maria Lima Posse por videoconferência ocorreu na terça-feira, 13

O juiz José Maria Lima tomou posse como juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) para o biênio 2020-2022 em cerimônia por videoconferência na terça-feira, 13, segundo divulgou o tribunal. Conforme o comunicado, o vice-presidente e corregedor, desembargador Marco Villas Boas, disse esperar que o magistrado atue com "esmero, equ...