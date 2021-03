Vida Urbana Tribunal estende regime de teletrabalho integral dos serviços administrativos e judiciais para abril Medida leva em consideração o colapso no sistema de saúde e a existência de filas de espera de pacientes infectados com a Covid-19

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) decidiu estender o regime de teletrabalho para o período entre 5 a 30 de abril devido aos problemas no sistema de saúde e a existência de filas de espera para leitos em hospitais do estado com o avanço da pandemia da Covid-19. A medida está publicada nesta sexta-feira, 6, na Portaria Conjunta Nº 10/202. Assinada pelo presid...