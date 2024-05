Vida Urbana Tribunal do júri condena homem que matou namorada no meio da rua, em Porto Nacional Crime ocorreu em 2 de agosto de 2023, quando a vítima ia ao supermercado e Fernando Neto Pereira Pinto se aproximou, a abraçou e desferiu golpes de faca

O Tribunal do Júri condenou o réu Fernando Neto Pereira Pinto a 16 anos e seis meses de prisão pelo assassinato da namorada Elma Pereira Matos. A sessão foi realizada na segunda-feira (6) no Fórum de Porto Nacional, no norte do estado. O Jornal do Tocantins solicitou o posicionamento da defesa do acusado, representada pela Defensoria Pública, e aguarda retorn...