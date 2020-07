Vida Urbana Tribunal de Justiça volta com atividades presenciais de forma gradual a partir de 13 de julho Na data voltarão 25% do corpo funcional e somente em setembro estará em 100%; uma série de protocolos deve ser adotada pelo público interno e, também, o externo quando for liberado o acesso

Os serviços e atividades presenciais do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) começaram a voltar de forma gradual a partir de dia 13 de julho, das 12 às 18 horas. A medida da Portaria Conjunta Nº 23/2020 traz os detalhes das medidas e procedimentos para a volta e as ações necessárias para a prevenção ao contágio da Covid-19. Conforme o TJTO, assinada pelo p...