Vida Urbana Tribunal de Justiça pauta para esta 5ª, recurso contra decisão que validou remoção dos delegados Recurso do Sindepol contra decisão do desembargador Helvécio Maia que validou remoções é o primeiro item da pauta do Tribunal Pleno

O presidente do Tribunal de Justiça (TJTO), desembargador Helvécio de Brio Maia Neto, pautou para a sessão do Pleno desta quinta-feira, 16, o recurso do Sindepol (Sindicato dos Delegados de Polícia Civil) do Tocantins contra a decisão dele mesmo que cassou a liminar do juiz Roniclay Alves de Morais, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Palmas que havia suspendido a remoção de todos os delegados de polícia que investigavam corrupção no Tocantins. Na...