Vida Urbana Tribunal de Justiça divulga edital de concurso para o quadro geral; salários chegam a R$ 12 mil Inscrições começam no dia 28 de março e seguem até 2 de maio e devem ser feitas através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) divulgou o edital e o cronograma do Concurso do Quadro de Pessoal Efetivo do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. O documento está disponível no Diário da Justiça Eletrônico desta segunda-feira, 21. As inscrições para o certame começam no dia 28 de março e seguem até o dia 2 de maio. O interessado deve se inscrever pelo s...