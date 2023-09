Está publicado no Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Tocantins desta quinta-feira, 31, a nomeação de mais 34 aprovados no concurso público realizado pela Corte.

Em abril 18 haviam sido nomeados. Com a nova chamada o TCE concluiu a convocação dos aprovados no certame.

Os candidatos nomeados devem se apresentar ao setor de recursos humanos do órgão em um prazo de 30 dias, a contar da publicação. O horário é das 9h às 12h e das 14h às 18h.

De acordo com o Tribunal, após o ato de posse, o próximo passo é a capacitação dos servidores para desenvolverem suas atividades no Tribunal dentro do estágio probatório. O órgão divulgou que o treinamento ficará a cargo do Instituto de Contas 5 de Outubro (Iscon), escola da Corte tocantinense.

O certame teve como banca a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ofertou 55 vagas para os cargos de Auditor de Controle Externo, Analista Técnico e Assistente de Controle Externo, além de formação de cadastro reserva.

Candidatos nomeados para posse:

Auditor de Controle Externo – Ciências Contábeis

Lucas Gabriel Rabelo de Sousa

Rodrigo de Almeida Meireles

Jaqueline Monteiro Menezes

Gustavo Silva de França

Marcio Amorim Ivo de Assis

Saulo Santos Assis Souza

Auditor de Controle Externo - Direito

Fernanda Guimaraes Reis de Almeida

Allyne Pawlowska Oliveira Barbosa

Iêda Moreira Barreira

Auditor de Controle Externo – Engenharia Civil

Anderson Alves de Carvalho

Rafael Ferreira Chaves

Auditor de Controle Externo – Engenharia Ambiental

Dener Alves de Souza

Auditor de Controle Externo – Ciências Econômicas

Andrei Ricardo Monteiro Leite

Auditor de Controle Externo – Administração

Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo

Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação

Heverson de Almeida Braga

Jucelino Santos da Fonseca

Auditor de Controle Externo - Nível Superior

Victor Luciano Oliveira Martins da Cunha Nogueira

Lucas Gabriel Rabelo de Sousa

Analista Técnico - Ciências Contábeis

Lucas Gabriel Rabelo de Sousa

Analista Técnico – Letras

Flavia dos Passos Rodrigues Hawat

Analista Técnico – Pedagogia

Reinaldo Araújo Gregoldo

Analista Técnico – Medicina

Maria Luísa Pereira Gomes Amgarten

Analista Técnico – Odontologia

Juliana Tomaz Sganzerla

Analista Técnico – Enfermagem

Luciana de Sá Guimarães

Analista Técnico – Fisioterapia

Mauricio Oliva Nascimento Maia

Assistente de Controle Externo

Pedro Moreno da Silva Rodrigues

Francisca Kassia da Silva dos Santos Trindade

Viniccius Antônio Timóteo Rocha

Diego Duarte Sousa Borges

Rafael Joaquim Reveilleau

Aline Maria Ribeiro de Paula de Arêa Leão Teixeira

Kassio Inacio Monteiro de Moraes

Icaro de Oliveira Lima

Heloisa Lohanna Lemos Torres Araújo Milhomem