Vida Urbana Tribunal cassa liminar de juiz e permite que pizzaria também abra para delivery no domingo Pizzaria conseguiu reverter no Tribunal uma decisão provisória que o impedia de abrir aos domingos por força de decreto municipal

O desembargador Marco Anthony Villas Boas, do Tribunal de Justiça (TJTO) cassou a liminar do juiz José Maria de Lima que negou à pizzaria Vorlino, autorização para funcionar no dia 14 de março, para entregas via delivery. Na primeira instância, a pizzaria considera a restrição imposta de fechamento do comércio aos domingos era desproporcional, desarrazoada e ileg...