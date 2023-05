Sem novidades desde 2019, o triathlon palmense voltará a ter competição em disputa na capital tocantinense no dia 4 de junho, com a Copa Palmas de Triathlon. Segundo a organização, o evento retoma prestando uma homenagem ao médico Pedro Caldas, atropelado em 2017 enquanto treinava na TO-050.

“Depois do último evento, em 2019, veio a pandemia e parou tudo, então resolvemos fazer homenagear o Pedro Caldas, que é para a gente deixar vivo essa memória e de lembramos que precisamos ter mais respeito no trânsito, a gente sofre muito pedalando e o Pedro teve uma vida que foi perdida vitimado no trânsito”, lembra Sérgio Henrique Moraes Lopes.

A prova está com inscrições abertas e será disputada a partir das 7h da manhã, nas categorias Triathlon Sprint ( 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida), Aquathlon (750 m de natação e 5 km de corrida) e Aquathlon Infantil. O regulamento pode ser conferido aqui.

Podem se inscrever atletas filiados ou não à FTtri (Federação Tocantinense de Triathlon). A prova será disputada na Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Apcef-TO), em Palmas.

As inscrições custam de R$39 a R$299 por etapa entre as categorias e estão abertas no site do Tô na corrida.

Categorias em disputa

Triathlon Sprint (750 m: Natação / 20km: ciclismo e 5 km: corrida)

Masculino/Feminino Federado e Masculino/Feminino não federado

Aquathlon (750 m de natação e 5 km de corrida)

Masculino e Feminino

Aquathlon Infantil (de acordo com a faixa etária)

Masculino e feminino

7 a 8 anos = 50 m natação e 300 corrida

9-10 ano = 100 m natação e 600 corrida

11-12-13 anos = 300 m natação e 1000m corrida

14-15 = 400 m natação e 1500m corrida