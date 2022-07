Vida Urbana Trechos da BR-153 no Tocantins estão com interdição parcial de tráfego nesta semana Restrições de tráfego ocorrem a partir desta segunda-feira, 18 e segue até domingo, 24, entre as cidades de Cariri, Dueré, Alvorada e Aliança do Tocantins

Até o próximo domingo, 24, diversos pontos das rodovias BR-153, 414 e 080, sob concessão da Ecovias do Araguaia entre os estados do Tocantins e Goiás, terão bloqueios de pista nos trechos que recebem as obras, com a utilização do sistema ‘pare e siga’. No Estado, as interdições seguem em trechos da BR-153 entre as cidades de Cariri, Dueré, Alvorada e Aliança do T...