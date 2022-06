Vida Urbana Trechos da BR-153 no Tocantins estão com interdição parcial de tráfego nesta semana Serviços são realizados desde segunda, 30 e seguem até sábado, 4, em trechos entre os municípios de Figueirópolis, Alvorada e Aliança do Tocantins

Motoristas que trafegam por rodovias entre os municípios de Figueirópolis, Alvorada e Aliança do Tocantins, municípios que ficam no sul do Estado, devem redobrar a atenção. Durante esta semana a Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pela administração das BRs-153, 414 e 080 serviços, está realizando a recuperação de pavimento, reparos e implantação de novas e...