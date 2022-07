Vida Urbana Trechos da BR-153 estão com bloqueios parciais de pista e tráfego funciona no sistema ‘pare e siga’ Intervenções estão programadas para ocorrer até domingo, 31, entre os municípios de Cariri, Aliança, Talismã, Dueré e Gurupi

Ao longo desta semana a Ecovias do Araguaia executa serviços em trechos das rodovias federais entre o Tocantins e Goiás. Para a realização dos trabalhos, a concessionária realiza bloqueios de pista nos trechos que recebem as obras, com a utilização do sistema ‘pare e siga’. Os bloqueios estão previstos para ocorrer até o próximo domingo, entre os municípios de C...