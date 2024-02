O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), comunicou aos motoristas e demais usuários da TO-445, entre Miracema e Lajeado, sobre a interdição parcial programada para o trecho próximo à ponte do Rio Landi, nesta sexta-feira, 23. O horário não foi informado.

De acordo com a Ageto, uma equipe estará realizando reparos na cabeça da ponte do Landi, incluindo uma investigação das causas da movimentação do solo abaixo do leito da rodovia no local.

O local é o mesmo onde ocorreu um engavetamento no início deste mês, que envolveu sete veículos. O acidente resultou na morte de dois homens que trabalhavam para tapar um buraco na rodovia, além de deixar sete pessoas feridas.

As equipes da Ageto retornaram no dia 12 deste mês à ponte do Córrego Landi para realizar outro reparo no buraco que se reabriu na cabeceira da ponte.

O Jornal do Tocantins visitou o trecho, confirmando o reparo realizado pelo governo, e observou que havia apenas um cone como sinalização.