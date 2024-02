O trecho da TO-445, entre Lajeado e Miracema, interditado parcialmente na manhã desta sexta-feira, 23, está liberado totalmente desde às 16h26, segundo a Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura(Ageto).

O local fica na ponte do Rio Landi e passou novamente por reparos após o buraco abrir pela terceira vez. No início deste mês, o trecho estava parcialmente interditado quando houve um acidente entre sete veículos. O engavetamento deixou oito pessoas feridas e dois mortos.

No dia 12 deste mês, equipes retornaram ao local para realizar o segundo reparo no buraco. Segundo a Ageto, nesta sexta-feira, 23, a equipe foi até a ponte para verificar “as causas da movimentação do solo abaixo do leito da rodovia”.