Vida Urbana Trecho da Castelo Branco será totalmente interditado para obras da Via Norte nesta quarta-feira Conclusão dos trabalhos neste trecho está estimada em até 60 dias

A partir desta quarta-feira, 20, um trecho da Avenida Castelo Branco, próximo ao Parque Cimba, será totalmente interditado para execução das obras da Via Norte. A via terá duas opções de desvio pelas ruas Dois de Julho e Mandaraí. Serão executados serviços de drenagem, terraplanagem, pavimentação, implantação de calçadas com acessibilidade, sinalização horizontal e v...