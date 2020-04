Vida Urbana Trecho da BR-153 no Sul do Estado é liberado após reparos devido cratera formada pela chuva Serviços de recuperação ocorriam desde a última quinta-feira, 16, inclusive dois acidentes ocorreram próximos ao local no mesmo dia

Após obras na via devido a buracos causados pelas chuvas, o trecho da BR-153 entre os municípios de Figueirópolis e Cariri do Tocantins foi liberado no final da tarde desta sexta-feira, 17. Os serviços de recuperação ocorriam desde a última quinta-feira, 16, inclusive dois acidentes ocorreram próximos ao local no mesmo dia. O trecho foi interditado e ontem ...