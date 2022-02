Vida Urbana Trecho da BR-153 leiloado a empresa privada passa por obras no sul do Tocantins Ecovias do realizá serviços de recuperação, manutenção e conservação na rodovia

Devem ser finalizadas nesta sexta-feira, 11, os serviços de recuperação, manutenção e conservação da BR-153. As obras são realizadas pela Ecovias do Araguaia, do, Grupo EcoRodovias concessionária desde outubro do ano passado do trecho de Anápolis (GO) até Aliança do Tocantins. A concessão é de mais de 30 anos e devem ser investidos R$ 14 bilhões. Conforme ...