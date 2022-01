Vida Urbana Trecho da BR-153 é parcialmente interditado após rompimento do asfalto Conforme a PRF, os serviços de reparo foram iniciados no final da manhã deste sábado, 1°; conclusão dos trabalhos está prevista para a tarde de hoje

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parcialmente um trecho da BR-153, no km 236, entre Colinas do Tocantins e Nova Olinda. A interdição ocorreu devido ao rompimento do asfalto na tarde de sexta-feira, 31, por causa das fortes chuvas na região. Fotos enviadas pela PRF mostraram que parte do asfalto do acostamento cedeu e que a pista apresentou rachad...