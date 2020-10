Vida Urbana Trecho da Avenida NS-04 é interditado nesta terça para obra viária Pista deve ser liberada no final do dia

A Avenida NS-04, em Palmas, com duas obras em andamento ficará fechada para circulação de veículos até a conclusão dos trabalhos nesta terça-feira, 27, segundo comunicado da prefeitura. A pista deve ser liberada no final do dia. Um recapeamento está sendo feito entre os cruzamentos com a Palmas Brasil Sul (LO-15) e LO-19 com máquinas trabalhando ...